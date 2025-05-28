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        Bakan Göktaş: Doğum yardımları bugün itibarıyla annelerin hesabına aktarılıyor (2)

        BAKANGÖKTAŞ, SAMSUN'DA DOĞUM YARDIMINDAN FAYDALANAN AİLEYİ ZİYARET ETTİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı kapsamında doğum destek ödemesinden yararlanan ailelerden biri olan Ceylan ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:00
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        Bakan Göktaş: Doğum yardımları bugün itibarıyla annelerin hesabına aktarılıyor (2)
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        BAKANGÖKTAŞ, SAMSUN'DA DOĞUM YARDIMINDAN FAYDALANAN AİLEYİ ZİYARET ETTİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı kapsamında doğum destek ödemesinden yararlanan ailelerden biri olan Ceylan ailesini evlerinde ziyaret etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Doğum destek ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırmaya başladık. Samsun programımız kapsamında da 3’üncü evlatlarını kucaklarına alarak aylık 5 bin TL desteğimizden faydalanan Ceylan ailesine misafir olduk. Elif ve Mustafa Ceylan çiftine yavrularıyla sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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