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        Samsunspor – Kayserispor: 2 – 1

        STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan SultanoğluSAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Ntcham (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:15
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        Samsunspor – Kayserispor: 2 – 1
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        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu), Bennasser, Holse (Dk. 90+8 Yunus Emre), Emre Kılınç, Schindler (Dk. 60 Muja), Moundilmadji

        KAYSERİSPOR: Onurcan, Uzodimma (Dk. 78 Batuhan), Kolovetsios, Attamah, Kayra Cihan (Dk. 78 Jeanvier), Carole (Dk. 67 Arif), Nurettin (Dk. 64 Burak Efe), Baran Ali, Ackah (Dk. 64 Mehmet Eray), Cardoso, Nazon

        GOLLER: Dk. 46 Nazon (Kayserispor) – Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+7 Muja (Samsunspor)

        KIRMIZI KART: Teknik Direktör Sergej Jakirovic (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Emre Kılınç, Zeki Yavru, Van Drongelen, Muja, Holse (Samsunspor) – Kolovetsios, Baran Ali, Cardoso (Kayserispor)

        Süper Lig’in son haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2 – 1 mağlup etti. Bu sonuçla Samsunspor, ligi 3’üncü tamamladı.

        14’üncü dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        21’inci dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Holse’nin kafa vuruşunda kaleci Onurcan son anda kurtardı.

        28’inci dakikada Nazon’un ceza sahasında yerden pasıyla buluşan Ackah’ın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        41’inci dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışına yerden pasıyla buluşan Ntcham’ın vuruşunda top kaleci Onurcan’da kaldı.

        42’nci dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı pasta topa iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Onurcan topu kale çizgisinde kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

        46’ncı dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Cardoso’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nazon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0 – 1.

        63’üncü dakikada Samsunspor’da Holse’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şut az farkla yandan auta çıktı.

        72’nci dakikada ani gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına yapılan ortada Samsunspor defansının uzaklaştırdığı topun ceza sahası dışından gelişine vuran Mehmet Eray’ın vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu kornere çıkarttı.

        75’inci dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen’in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        90+2’nci dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Onurcan son anda kurtararak topu kornere çıkarttı.

        90+5’inci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Soner Aydoğdu’nun şutunda top ağlarla buluştu: 1 – 1.

        90+7’nci dakikada Emre Kılınç’ın ara pasıyla buluşan Muja’nın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2 – 1.

        Karşılaşma 2 – 1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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