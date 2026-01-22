Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun Yeşilay şubesi Samsunspora ziyaret gerçekleştirdi

        Samsun Yeşilay Şubesi ile Yeşilay Spor Kulübü tarafından, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi kapsamında Samsunspor Yönetim Kuruluna ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:01 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:01
        Samsun Yeşilay şubesi Samsunspora ziyaret gerçekleştirdi
        Samsun Yeşilay Şubesi ile Yeşilay Spor Kulübü tarafından, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi kapsamında Samsunspor Yönetim Kuruluna ziyaret gerçekleştirildi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette, bağımlılıklarla mücadeleye yönelik olarak Samsunspor iş birliğiyle sahada yürütülebilecek farkındalık çalışmaları ele alındı.

        Görüşmede ayrıca Bağımsızlık Yılı süresince ve sonrasında hayata geçirilebilecek kurumsal iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Ziyaretin, sağlıklı ve bağımsız bir toplum hedefi doğrultusunda ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

        Ziyaret anısına Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş tarafından, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen'e plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

