Samsun Yeşilay şubesi Samsunspora ziyaret gerçekleştirdi

Samsun Yeşilay Şubesi ile Yeşilay Spor Kulübü tarafından, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi kapsamında Samsunspor Yönetim Kuruluna ziyaret gerçekleştirildi.



Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ve beraberindeki heyetin katıldığı ziyarette, bağımlılıklarla mücadeleye yönelik olarak Samsunspor iş birliğiyle sahada yürütülebilecek farkındalık çalışmaları ele alındı.



Görüşmede ayrıca Bağımsızlık Yılı süresince ve sonrasında hayata geçirilebilecek kurumsal iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Ziyaretin, sağlıklı ve bağımsız bir toplum hedefi doğrultusunda ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.



Ziyaret anısına Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş tarafından, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen'e plaket takdim edildi.

