        Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:24
        Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü şut ve orta çalışması ile tamamladı.

        Sakatlıkları devam eden Afonso Sousa, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.

        Karadeniz ekibi, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

