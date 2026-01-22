Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.



Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü şut ve orta çalışması ile tamamladı.



Sakatlıkları devam eden Afonso Sousa, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.



Karadeniz ekibi, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.













