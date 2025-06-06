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        Samsun'da acemi kasaplar hastanelere koştu

        SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:20
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        Samsun'da acemi kasaplar hastanelere koştu
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        SAMSUN’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

        Kurban Bayramı’nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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