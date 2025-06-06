Samsun'da acemi kasaplar hastanelere koştu

Kurban Bayramı’nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

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