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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır, 6 yaralı

        SAMSUN'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:30
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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır, 6 yaralı
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        SAMSUN’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Turgut Özal Kavşağı’nda meydana geldi. Yakup Balkaya idaresindeki 55 AJD 793 plakalı minibüs kavşaktan geçerken sahil yolundan Atatürk Bulvarı’na giren Mert Olgun yönetimindeki 55 AES 443 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Yakup Balkaya, eşi Arzu Balkaya, kızı Ece Balkaya, kayınvalidesi Fehime Yavuz ve kayınpederi İbrahim Yavuz ile otomobil sürücüsü Mert Olgun yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi ile çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Balkaya ile kayınvalidesi Fehime Yavuz’un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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