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        Samsunspor, Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:10
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        Samsunspor, Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Samsunspor, Norveç’in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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