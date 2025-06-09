Hafif ticari aracında 1,5 kilo skunk ele geçirilen sürücüye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Havza ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.C.T.'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, hafif ticari aracın tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Sürücü C.C.T., gözaltına alındı.

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