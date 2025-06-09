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        Hafif ticari aracında 1,5 kilo skunk ele geçirilen sürücüye gözaltı

        SAMSUN'un Havza ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, şüpheli sürücü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:50
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        Hafif ticari aracında 1,5 kilo skunk ele geçirilen sürücüye gözaltı
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        SAMSUN'un Havza ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, şüpheli sürücü C.C.T. (38), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Havza ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.C.T.'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramalarda, hafif ticari aracın tavanına gizlenmiş 1 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Sürücü C.C.T., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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