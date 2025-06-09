Motosikletiyle refüje çarpıp öldü; sürüklendiği anlar kamerada

SAMSUN’un Kavak ilçesinde motosikletiyle refüje çarpan Ali Berkay Uçar (22), hayatını kaybetti. Uçar’ın motosikletiyle metrelerce sürüklendiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Saraçoğlu rampaları mevkisinde meydana geldi. Ali Berkay Uçar yönetimindeki 06 ABU 760 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Uçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan sürücünün motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklendiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.