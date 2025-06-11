Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sınava kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile yardımcısı yakalandı

        SAMSUN'un Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle giren Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınava kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile yardımcısı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’un Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı’na kopya düzeneğiyle giren Y.Ç. (52) ile ona uzaktan yardım eden S.A.Ç. (25), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Havza ilçesinde, bir lisede yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda Y.Ç.’nin gizli elektronik düzenekle kopya hazırladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Y.Ç. ile üzerindeki düzeneği sınav anında yöneten S.A.Ç. okulun çevresindeki otomobilde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobildeki aramalarda; 3 casus kulaklık, 2 kulaklık düzeneği, 2 yaka kamerası, 2 SIM kartlı verici, 2 internet paylaşım cihazı, 2 cep telefonu, 1 kulaklık pili, 1 makas, 1 elektrik bandı, 1 sargı bezi, 2 şarj kablosu, 1 kese, 1 şarj başlığı, 2 cımbız ve 6 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı
        Alaçam'da bir evde 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundu
        Alaçam'da bir evde 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundu
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        Bilek güreşi şampiyonundan Ayvat ve İkiz'e ziyaret
        Bilek güreşi şampiyonundan Ayvat ve İkiz'e ziyaret
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da sandalları alabora olan 3 kişiyi ekipler kurtardı
        Samsun'da sandalları alabora olan 3 kişiyi ekipler kurtardı