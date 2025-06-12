Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Damla'yı sokak ortasında darbeden sanık, tahliye edildi

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz'ı (32), sokak ortasında dövüp taciz ettiği öne sürülen Sinan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damla'yı sokak ortasında darbeden sanık, tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz’ı (32), sokak ortasında dövüp taciz ettiği öne sürülen Sinan A. (30), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

        Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla Korkmaz, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ’ın sözlü tacizine uğradı. Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık oluştuğu belirlendi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Sinan Aladağ hakkında 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Hakaret’ ve ‘Cinsel suça teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya Sinan Aladağ tutuklu bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. Mağdur Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu.

        ‘REFLEKS OLARAK VURDUM’

        Sanık yaptığı savunmada, “Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım” dedi. Sanığın avukatı Burhan Kılınç ise “Müvekkilim sadece adres sormak için yaklaştı. Mağdurun haksız tahriki sonrası omzundan iteklemesiyle kazayla yaralamasına sebebiyet verdi. Hakaret ve cinsel suça teşebbüs suçuna yönelik iddialar sadece mağdur beyanlarından hareketle iddianame hazırlandı. Soyut beyan dışında delil bulunmuyor. Müvekkilin beraatini talep ederiz” diye konuştu.

        SALONDA FENALIK GEÇİRDİ

        Mahkemede, “Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi” denilerek duruşma ertelendi.

        Karar sonrası Damla Korkmaz, salonda fenalık geçirdi. Korkmaz, sakinleşmesinin ardından ambulans talebinin bulunmadığını belirterek, adliyeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda ÇEDES yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor
        Şehit ve gazilerin adı, mezunu oldukları okuldaki ormanda yaşatılıyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına Yeşilay da katıldı
        İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına Yeşilay da katıldı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da muhtarlar ve vatandaşlarla bulu...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Havza'da muhtarlar ve vatandaşlarla bulu...
        Samsunspor ilk etap kampını Kayseri'de yapacak
        Samsunspor ilk etap kampını Kayseri'de yapacak