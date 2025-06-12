Demir pano öğrencilerin üzerine düştü; 5 yaralı

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. Atakum Bilim Fuarı etkinliğinde, sahne arkasındaki demir pano, sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Fahrettin Ulusoy İlkokulu öğrencilerinden Z.N. (10), E.Ö. (10), E.R. (10), A.E.Ö. (10) ve N.T. (10) hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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