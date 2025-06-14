Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Transferde yetenek, karakter ve mali disiplin esasımız

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni sezon öncesi kadro planlamasına ilişkin, “Şu anki tek hedefimiz, Kayseri’de yapılacak ilk etap kampına tam kadro olarak katılmak. Transfer çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Oyuncu karakteri, yeteneği ve kulübümüzün mali disiplinine uygunluk, önceliğimiz” dedi.

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