Traktörün arkasına bağladığı ineği sürükleyerek götürdü

Olay, dün İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hareket halindeki traktörünün arkasına iple bağladığı ineği yolda sürükleyerek götürdü. İneğin zaman zaman yürümekte zorlandığı görülürken, diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SAMSUN'dabir kişi, traktörünün arkasına iple bağladığı ineği sürükleyerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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