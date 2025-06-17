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        Traktörün arkasına bağladığı ineği sürükleyerek götürdü

        SAMSUN'dabir kişi, traktörünün arkasına iple bağladığı ineği sürükleyerek götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:15
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        Traktörün arkasına bağladığı ineği sürükleyerek götürdü
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        SAMSUN'dabir kişi, traktörünün arkasına iple bağladığı ineği sürükleyerek götürdü. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Olay, dün İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hareket halindeki traktörünün arkasına iple bağladığı ineği yolda sürükleyerek götürdü. İneğin zaman zaman yürümekte zorlandığı görülürken, diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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