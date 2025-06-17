Samsun'da 100'üncü donör onuruna pasta kesildi

SAMSUNEğitim ve Araştırma Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi'nde kök hücre bağışında bulunan 100'üncü gönüllü donör onuruna pasta kesildi. Kasım 2023'ten beri kök hücre toplayan merkez, gönüllü vericilerin bağışlarıyla bugüne kadar 100 hastaya umut oldu.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile yapılan protokol kapsamında Orta Karadeniz Bölge sorumluluğunu üstlenen merkez, Kızılay aracılığıyla eşleşen gönüllü vericileri kabul ediyor. Sağlık kontrollerinden geçen vericilerden uygun bulunanların kök hücreleri aferez yöntemiyle toplanıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü, bugün 100'üncü bağışçısı olan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumali Demir (29) için pasta keserek kutlama yaptı.

'HAYAT KURTARICI BİR İŞLEM'

Bugün 100'üncü vericilerinin bağışını gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Merkezimizin 100'üncü bağışçısının toplandığı ve vericimizin olduğu bir gün. Bu bağışlar bizim için çok anlamlı. Çünkü hayat kurtarıcı bir işlem. Kök hücre nakli için donör olmak ve bu bağışta bulunmak gerçekten çok değerli, kıymetli bir işlem. Ben tüm vericilerimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Daha birçok hayata dokunabilmek için sayıların artmasını diliyorum. Özellikle lösemi hastalarının tedavisinde hayat kurtarıcı bir işlem. Hastalarımız daha önce gönüllü olarak Kızılay'a bağışta bulunuyor. Daha sonra eşleşenler verici adayı olabiliyorlar. Ama öncelikle biz gelip, onları değerlendiriyoruz, sağlık taramasından geçiriyoruz. Uygun olan hastalarımız daha sonra bir ihtiyaç olduğunda hastamıza ulaşıyoruz, çağırıyoruz ve burada gördüğümüz işlem gibi bir işlemle, aferez sistemiyle hücrelerini toplayarak hücre ihtiyacı olan hastaya bunu ulaştırıyoruz" dedi.

'BU İŞLEM 3-4 SAAT SÜRÜYOR' Burada yapılan işlemi daha çok lösemi hastaların tedavilerinde kullandıklarını ifade eden Aydın, "Akut Miyeloid Lösemi (AML), Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) gibi özellikle lösemi hastalarına kullanıyoruz. Ama onun dışında aplastik anemi gibi hastalarda da kür sağlayıcı, yine birçok hematolojik malignitede de tedavi edemediğimiz hastalarda kür amaçlı uygulayabildiğimiz bir yöntem. Vericinin ve donörün uyumlu olması gerekiyor ve bunun dışında da bu işlem 3-4 saat sürüyor ama öncesi bir hazırlığı var. Hastalar gelip tetkik ediliyorlar. Nakil için uygunlar mı değerlendiriyorlar. Uygunsa bir 5 gün öncesinde kan yükseltici iğnelerle, Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör (G-CSF) dediğimiz ilaçlarla kan değerlerini yükselterek daha sonra periferden tedavi amaçlı hücrelerini topluyoruz. Bu şekilde bir işlem. Çok zor bir işlem değil aslında. Hayatlarını kısıtlayıcı bir işlem değil. 1-2 gün ağrı olabilir. Ama onun dışında zorluğu yok hastalar için" diye konuştu. 'HERKESİ BAĞIŞÇI OLMAYA DAVET EDİYORUM'