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        Öğrencilerin atık malzemeler ile yaptıkları Nikola Tesla tablosu Türkiye 1'incisi oldu

        SAMSUN Sema-Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, 'Sıfır Atıkla Sanat Yarışması' için atık pil, karton ve bozuk bilgisayar parçaları ile hazırladıkları Nikola Tesla tablosu ile Türkiye 1'incisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:35
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        Öğrencilerin atık malzemeler ile yaptıkları Nikola Tesla tablosu Türkiye 1'incisi oldu
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        SAMSUN Sema-Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, 'Sıfır Atıkla Sanat Yarışması’ için atık pil, karton ve bozuk bilgisayar parçaları ile hazırladıkları Nikola Tesla tablosu ile Türkiye 1’incisi oldu.

        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle Sıfır Atıkla Sanat Yarışması düzenlendi. Sema-Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Naz Şevval Aktürk, Umutnaz Duran, Aleyna Arıcı ve Berra Sena Tekin, yarışmaya atık pil, karton ve bozuk bilgisayar parçalarını kullanarak hazırladıkları Nikola Tesla tablosu ile Türkiye 1’inciliği kazandı. Öğrenciler, 1’incilik ödülü olarak 30 bin TL almaya hak kazandı.

        'AKIMIN MİMARI'

        Yaptıkları çalışmayla gurur duyduklarını ve herkesin atık maddelerle ilgili daha duyarlı olmaları gerektiğini söyleyen proje sahibi öğrenciler, “Katıldığımız yarışmada Türkiye 1’ncisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı sadece bir ödül değil, sanata ve doğaya vermiş olduğumuz değerin bir yansımasıdır. Atık malzemelerin, pil, karton ve bozuk bilgisayar atıklarını hayal gücüyle sanata dönüştürdük. Projemizi 1,5-2 ay gibi bir sürede tamamladık. Projemize, 'Akımın Mimarı' adını vermemizin nedeni ise dönüşüme yön veren ve farkındalık yaratan bir eser ortaya koymamızdır. Ayrıca bu ödülü kazanmamızda bize destek olan okulumuza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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