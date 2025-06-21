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        Samsun'da YKS'de '19 Mayıs' karışıklığı

        SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan bazı öğrenciler, 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Samsun merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'ni karıştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:35
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        Samsun'da YKS'de '19 Mayıs' karışıklığı
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        SAMSUN’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan bazı öğrenciler, 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile Samsun merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi’ni karıştırdı. Öğrencileri sınava motorize polis ekipleri yetiştirmeye çalıştı. Polis aracına binmeye çalışan bir öğrenci de yer olmaması nedeniyle, "Abi gerekirse kucağınızda giderim' lütfen beni de yetiştirin" dedi. Sınava yetişemeyen bazı öğrenciler ise ağladı.

        Bu sabah sınava girmek için Samsun merkez İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi’ne gelen bazı öğrenciler, sınav yerlerinin 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi olduğunu öğrendiklerinde panikle koşturdu. Yanlarına para ve cep telefonu alamayan öğrenciler çevredekilerden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bazı öğrenciler kendi araçlarıyla 19 Mayıs ilçesindeki okula yetişmeye çalışırken, bazıları ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araçlarıyla ve motorize ekiplerden destek isteyerek sına yerine yetişmeye çalıştı. Yanlış okula geldiğini gören bir öğrenci polislerin yanına giderek, "Abi lütfen beni de alın, gerekirse kucağınızda giderim. Beni sınava yetiştirin" dedi.

        Yanlış okula gelen öğrenciler, sınav kağıtlarında 19 Mayıs Lisesi yazınca İlkadım ilçesindeki okula geldiklerini ilçe ismine dikkat etmediklerini söyledi. Sınava yetişemeyeceğini anlayan bazı öğrenciler ise gözyaşlarını tutamadı.

        UYARI YAPILMIŞTI

        Her yıl yaşanan bu karışıklığı önlemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü dün uyarıda bulunmuştu. Yapılan uyarıda, “İlimiz İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile Ondokuzmayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı ve bu nedenle de çeşitli mağduriyetler yaşandığı bilgisine ulaşılmıştır. 19 Mayıs Lisesi ilimiz İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise ilimiz 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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