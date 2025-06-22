Yüksel Yıldırım: Transferlerde kulübün prensiplerinden taviz vermiyoruz

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarında kulübün prensiplerinden taviz vermediklerini belirterek, “Arnavut stoper Enea Mihaj ile her konuda anlaşmıştık. Ancak avukatları 'Samsunspor küme düşerse oyuncu serbest kalır' maddesini eklemek istediler. Ben de 'Biz küme düşmeyi değil, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz, ligde ilk 5’i düşünüyoruz' dedim. Avukatları maddeyi ekletmek için ısrar edince de başka bir kulüp bakın dedim. Samsunspor’un bir duruşu var. Her gelen oyuncu şartlarını dayatamaz. Bu yüzden transferi iptal ettik” dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları ve kadrodaki oyuncular hakkında Demirören Haber Ajansı'na