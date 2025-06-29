Çin uçağı teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş yaptı
ÇİN'in Şanghay kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines'a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
ÇİN’in Şanghay kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines’a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.
China Eastern Airlines’a ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi uçak, Karadeniz semalarında iken teknik arıza yaşandı. Uçuş ekibi, arıza üzerine Çarşamba Havalimanı’na divert (yönlendirme) kararı aldı. Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul’a sevk edildi.
Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.
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