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        Çin uçağı teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş yaptı

        ÇİN'in Şanghay kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines'a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:30
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        Çin uçağı teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş yaptı
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        ÇİN’in Şanghay kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines’a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

        China Eastern Airlines’a ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi uçak, Karadeniz semalarında iken teknik arıza yaşandı. Uçuş ekibi, arıza üzerine Çarşamba Havalimanı’na divert (yönlendirme) kararı aldı. Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul’a sevk edildi.

        Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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