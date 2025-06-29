Çin uçağı teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş yaptı

Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

ÇİN’in Şanghay kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines’a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

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