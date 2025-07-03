Kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 şüpheli serbest kaldı (2)

Samsun’un İlkadım ilçesinde polisle tartışıp tekme atan L.K. ile babası İ.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.R. ise savcı ifadesinin ardından salıverildi.

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