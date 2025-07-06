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        Yüksel Yıldırım: Tyrhys Dolan ile ilgilendik

        –SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "İngiliz kanat oyuncusu Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig'de oynamayı istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:40
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        Yüksel Yıldırım: Tyrhys Dolan ile ilgilendik
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        –SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, “İngiliz kanat oyuncusu Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig’de oynamayı istiyor. Mali açıdan da biraz zor gibi gözüküyor ancak Dolan, almayı istediğimiz bir oyuncudur” dedi.

        Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı takımın transfer görüşmeleri hakkında Demirören Haber Ajansı’na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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