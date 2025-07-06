Yüksel Yıldırım: Tyrhys Dolan ile ilgilendik

–SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, “İngiliz kanat oyuncusu Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig’de oynamayı istiyor. Mali açıdan da biraz zor gibi gözüküyor ancak Dolan, almayı istediğimiz bir oyuncudur” dedi.

Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı takımın transfer görüşmeleri hakkında Demirören Haber Ajansı’na