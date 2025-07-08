Akrabasını dizinden vurup ölümüne neden olan sanığın davasında Adli Tıp raporu beklenecek

SAMSUN’un Atakum ilçesinde Bora Karaca’nın (49), akrabası Kani Timur Ünal’ı (52) tabancayla dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 16 Kasım 2024’te saat 18.00 sıralarında, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Bora Karaca ile B.Ö. (28), kız arkadaşları ile içki alıp, eve gitti. Alt katta oturan Bora Karaca’nın akrabası Kani Timur Ünal da buraya geldi. Bir süre sonra evde tartışma çıktı. Karaca, iddiaya göre Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Kani Timur Ünal yere yığıldı. B.Ö., 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, arkadaşı Bora Karaca’nın, Ünal'ı tabancayla vurduğunu ihbar etti. Adrese giden polis, çilingir çağırarak kapıyı açtırıp içeri girdi. Ekipler, Ünal'ın kan kaybından öldüğünü belirledi.

Polis, suç aleti tabanca ile Bora Karaca’yı, ihbarda bulunan B.Ö.'yü ve arkadaşlarından A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı. Şüphelilerden Bora Karaca tutuklanırken, B.Ö. adli kontrol şartı ile A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Karaca hakkında ‘Kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, B.Ö. ile A.B. hakkında ise ‘Yardım bildirim yükümlülüğünün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma’ suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. ‘112’Yİ ARA DEDİM’ Tutuklu sanık Bora Karaca’nın 15 Mayıs’taki ilk duruşmada yaptığı savunmada, “Eve gittiğimizde alkol almaya başladık. Yaklaşık yarım saat sonra Timur yanımıza geldi. Müsaade var mı diyerek yanımıza oturdu ve alkol almaya başladı. Belinde silah vardı ara sıra bize gösteriyordu. Sonra 2 kadın evden ayrıldı. Timur iş yerinde yaşadığı sıkıntıyı bize anlatıp duruyordu. Sonra silahı alıp oynamaya başladı. Manevra yapınca ‘Ne yapıyorsun’ deyip, silah olan elini tutmaya çalıştım ve tam bu sırada da silah patladı. B.Ö. Timur’un dizinden kan geldiğini söyledi. Bez bulup bağladım. B.Ö.’ye '112’yi ara' dedim. Maktul 'aramayın bir şeyim yok benim' dedi. Kendisine defalarca ısrar ettik. 112’nin kendisine sıkıntı olacağını, silahın borcunu ödemediğini söyledi. Beş dakika sonra A.B. geldi, masayı gördü. Çantasını alıp çıktı. Sonra ben de evden ayrıldım. Bir şeyim yok diyerek bizi yanılttığı için böyle oldu. Silahı bırakacaktım ama bahçe kapısı açık olunca aldım” dedi.