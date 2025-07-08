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        Seyir halindeki otomobil takla attı; 4 yaralı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:05
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        Seyir halindeki otomobil takla attı; 4 yaralı
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi Doral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nergis D.’nin (30) kontrolündeki 55 SZ 889 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken takla attı. Kazada, sürücü Nergis D. ile otomobildeki Y.Ö.D. (9), R.U. (25), ve F.D.(44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler beklenirken otomobildeki yolculardan 9 yaşındaki Y.Ö.D.'nin takla atan araçtan kendi imkanlarıyla hafif aksayarak çıktığı görüldü. Y.Ö.D. de yaralılarla birlikte tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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