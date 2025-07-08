Seyir halindeki otomobil takla attı; 4 yaralı

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi Doral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nergis D.’nin (30) kontrolündeki 55 SZ 889 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken takla attı. Kazada, sürücü Nergis D. ile otomobildeki Y.Ö.D. (9), R.U. (25), ve F.D.(44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler beklenirken otomobildeki yolculardan 9 yaşındaki Y.Ö.D.'nin takla atan araçtan kendi imkanlarıyla hafif aksayarak çıktığı görüldü. Y.Ö.D. de yaralılarla birlikte tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.