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        Samsun'da ahşap ev yandı

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'nde odunlukta çıkan yangın bitişikteki ahşap eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:32
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        Samsun'da ahşap ev yandı
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        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'nde odunlukta çıkan yangın bitişikteki ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın saat 17.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Yarar’a ait odunlukta çıkan yangında alevler, bitişikte oturan Saim Hezer’e ait ahşap evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında Saim Hezer’e ait ev kullanılamaz hale geldi, odunluk da tamamen küle döndü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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