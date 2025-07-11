Samsun'da ahşap ev yandı

Yangın saat 17.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Yarar’a ait odunlukta çıkan yangında alevler, bitişikte oturan Saim Hezer’e ait ahşap evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında Saim Hezer’e ait ev kullanılamaz hale geldi, odunluk da tamamen küle döndü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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