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        Prof. Dr. Kaya: İhtiyacımızdan fazla su tüketirsek su zehirlenmesi meydana gelir

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:39
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        Prof. Dr. Kaya: İhtiyacımızdan fazla su tüketirsek su zehirlenmesi meydana gelir
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        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, “Su tüketimini ihtiyacımızdan fazla tüketirsek su zehirlenmesi dediğimiz olaylar vücutta meydana gelir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

        OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, yaz sıcaklarında su tüketiminin önemine dikkat çekerek, aşırı su içmenin de sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Bir insanın günde ortalama 2- 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, “Vücudumuzun su ihtiyacının olduğunu idrarımızdan anlayabiliriz. İdrarımızın rengi koyu sarıya doğru gidiyorsa vücudumuz susuz kalmış demektir. Bizim günlük su gereksinimimiz şu şekilde belirliyoruz, biz sağlık profesyonelleri olarak. Ne kadar enerji harcıyorsak o kadar su tüketmeliyiz. Ne daha fazlası ne de daha azı örneğin sağlıklı bir yetişkin 2 bin- 2 bin 500 kalori günlük enerji gereksinimi vardır. 2- 2,5 litrede su tüketmesi gerekiyor ama sporcular için daha farklı 5 bin- 6 bin kalori tüketiyorsa, bu kalori başına bu suyu karşılaması gerekiyor. Yani o bireyler için daha fazla tabi. Onların da daha bu suyu tüketemediklerinde farklı işte limonata gibi serinletici maden suyu gibi içeceklerle bunu karşılayabilir. Şekerli sıvılarla komposto sularıyla bunu karşılayabilirler. Enerji ihtiyacımız arttıkça su ihtiyacımız artıyor, azaldıkça da azalıyor. Bunun da kişiye göre olması gerekiyor. Su tüketimini ihtiyacımızdan fazla tüketirsek de su zehirlenmesi dediğimiz olaylar vücutta meydana gelir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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