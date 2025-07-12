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        Samsun'da daire yangını

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:45
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        Samsun'da daire yangını
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairenin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 56’lar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan dairede çıkan yangını ekipler uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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