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        Samsun'da sıcaktan bunalanlar gölgelerde serinledi

        SAMSUN'da sıcak havadan bunalanlar parklarda, sahillerde ve cami avlularında serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:05
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        Samsun'da sıcaktan bunalanlar gölgelerde serinledi
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        SAMSUN’da sıcak havadan bunalanlar parklarda, sahillerde ve cami avlularında serinlemeye çalıştı.

        Termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği, nemin yüzde 64 olarak ölçüldüğü kentte, tatil gününü değerlendirmek isteyenler, Doğu Park ve Batı Park gibi yeşil alanlarda aileleriyle birlikte piknik yaptı. Atakum sahilinde denize girenler suyun keyfini çıkarırken, kimileri ise cami avlularında ve ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Kimileri ise sahillere giderek denize girip serinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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