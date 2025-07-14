Polis otosuyla otomobil çarpıştı: 2 polis ve 1 asker yaralı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde polis otosuyla otomobil çarpıştı. Kazada polis memurları Mehmet A. ve Murat C. ile diğer aracın sürücüsü Üsteğmen Hikmet Y. yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sahra Sıhhiye’de Mali Şube Müdürü Üsteğmen Hikmet Y.’nin kullandığı 26 ABZ 237 plakalı otomobil ile Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet A. yönetimindeki 55 APM 825 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Üsteğmen Hikmet Y. ile diğer araçtaki polis memurları Mehmet A. ve Murat C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.