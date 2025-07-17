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        Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı

        SAMSUN'da ifade vermek için geldiği emniyette işlemleri yapıldığı sırada yaşanan tartışmada gazi polis memuru Abdullah K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:35
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        Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
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        SAMSUN’da ifade vermek için geldiği emniyette işlemleri yapıldığı sırada yaşanan tartışmada gazi polis memuru Abdullah K.’ye yumruk atıp tişörtünü yırtan V.S.G. (19) ile babası M.G. (47), gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kısmında meydana geldi. İfade vermek için emniyete gelen V.S.G., nizamiyeden giriş yapmak istediği sırada işlemleri için kimliğini verdiği polis memuru Ebru Ç.’ye, iddiaya göre ‘İşinizi yapın sizi mi bekleyeceğiz’ diye bağırdı. Bunun üzerine gazi polis memuru Abdullah K.’nin uyarıda bulunmasıyla V.S.G.’nin babası M.G. de tartışmaya karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.G., gazi polis memuru Abdullah K.’ye yumruk atıp, tişörtünü yırttı. Durumu gören diğer polis memurları, baba ve oğlunu etkisiz hale getirdi. ‘Görevli memura mukavemet’ ile ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, savcının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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