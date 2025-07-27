Samsun'da ayçiçeği tarlasında kenevir operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, İ.A. (63) ve H.G.’nin (35) ayçiçeği ektiği tarlanın bir bölümünde kenevir üretimi yapıldığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, kenevir bitkilerine el koyarken, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde, polis ekipleri ayçiçeği ekili tarlada 5 bin 230 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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