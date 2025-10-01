Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN’un Yakakent ilçesinde, ormana düzenek kurup kaçak avcılık yapan şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin, kafese koyduğu canlı bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teypler aracılığıyla yükseltilip çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı belirlendi. Aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere bağlı akü ile 1 kafes içerisinde canlı bıldırcın ele geçirildi. Bıldırcının kurtarılmasıyla, kurulan düzeneğin bulunduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bıldırcın, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Yeşilay Samsun Şubesinden AFAD İl Müdürü Matur'a ziyaret
        Yeşilay Samsun Şubesinden AFAD İl Müdürü Matur'a ziyaret
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlan...
        Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlan...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında...
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...