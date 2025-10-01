Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yeşilay Samsun Şubesinden AFAD İl Müdürü Matur'a ziyaret

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Samsun AFAD İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Matur'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:06 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Samsun Şubesinden AFAD İl Müdürü Matur'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Samsun AFAD İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Matur'u ziyaret etti.

        Güneş'in yönetim kurulu üyesi Metin Aktürk ile yaptığı ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

        Güneş, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarını kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sürdürdüğünü söyledi.

        AFAD ile ortak projeler üretmekten mutluluk duyacaklarını dile getiren Güneş, "Yapacağımız çalışmalarda ortak hareket edeceğiz ve Genç Yeşilay gönüllülerimizi AFAD gönüllüsü yaparak farkındalığı artıracak, hafif arama kurtarma gönüllüsü olmaları için eğitimlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele ve toplumun bilinçlendirilmesi alanında yürütülen çalışmalarda kamu kurumlarıyla iş birliğinin sürdüreceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlan...
        Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlan...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında...
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı
        Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı