Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçları tamamlandı

Günün son karşılaşmasında ise İtalyan tenisçi Lucrezia Stefanimi, Polonyalı rakibi Linda Klimovicova'yı 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Green Golf ve Tenis Kulübünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun üçüncü gününde ana tablo eleme maçları oynandı.

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme karşılaşmaları tamamlandı.

