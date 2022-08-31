TEKNOFEST'te katılımcılara AA hakkında bilgi veriliyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Anadolu Ajansı (AA) standında katılımcılar, kurum hakkında bilgilendiriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos'ta başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'in global iletişim ortakları arasında bulunan Anadolu Ajansı, 100 metrekarelik standında ziyaretçilerine temsili muhabirlik deneyimi yaşatıyor.

TEKNOFEST gençliğine temas etmek üzere kurulan stantta özellikle gençler, muhabirlik ve foto muhabirliğini deneyimliyor. Anadolu Ajansının süreli yayınları ve basılı eserlerinin de sergilendiği stantta ayrıca "genç muhabir yarışması" ile gençlerin medya okur yazarlığını geliştirmesine katkı sağlanıyor.

Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlileri de ziyaretçilere, Anadolu Ajansının kuruluşu ve yapısının yanı sıra 41 ülkeden 13 dilde yıllık 2,1 milyon içerik üreten global bir haber ajansı olduğunu anlatıyor.

AA bünyesinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla kurulan Çevre Editörlüğünün "yeşil hat" bölümünde de özellikle gençlere çevre ve iklim değişikliği konularında bilgi veriliyor.

- "Haberin mutfağı" canlı izleniyor

Standın vitrininde ise AA muhabirlerinin çekimden döndükten sonra haberlerini hazırladıkları "haber merkezi" bulunuyor. Ziyaretçiler burada, "haberin mutfağını" izleme imkanı buluyor.

Öte yandan AA, Türkiye'nin en büyük festivalini 37 personelle takip ediyor.

AA muhabirleri, festival alanından canlı yayınlarla, rutin ve özel haberlerle gelişmeleri dünya gündemine taşıyor.

Festival alanından üretilen haberler, abonelerin yanı sıra AA'nın sosyal medya hesaplarından vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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