İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Atakum Belediyesini ziyaret etti

SAMSUN (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samsun'da Atakum Belediyesine ziyarette bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, dayanışmayı, iş birliğini geliştirmeyi, kentlere, beldelere en üstün hizmet vermeyi ilke edindiklerini belirterek, "Göreceksiniz, hepinizin gurur duyacağı işler yapıyor olacağız bu anlamda. Bugün altılı masa toplanıyor. Altılı masa, memleketimizin tarihinin belki de en önemli ortak akıl masasıdır. Ortak gelecek, ortak umut masasıdır. Şu dönemde her şey siyaset üstüdür, her şey memleketin geleceği içindir." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekten son yerel seçimde büyük dayanışmayla bizlere bu makamların kazanılmasıyla iş birliğinin kazanımını hisseden insanlar olarak katkıyı sunan İYİ Partinin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi ve diğer 4 partinin liderleri hep birlikte çok üstün çalışmaları ortaya koyacaklar. Hep birlikte doğru kararları alacaklar ve 2023'te memleketimiz ikinci yüzyılına izlerini, adımlarını tek tek döşüyor olacağız. En küçük bireyinden en deneyimlisine, en doğru metotlarla hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, hiç kimseyi siyasi kavramlar ile ayrıştırmadan çok özel bir çabayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiç görmediği olumlu güzel çabayı hep birlikte göstereceğiz. Büyük bir oyla, çok büyük bir farkla göreceksiniz büyük değişimi bu ülkeye yaşatacağız."

İmamoğlu, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Atakum Belediyesi iş birliğiyle yapılan Taflan Kız Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

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