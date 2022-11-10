Samsun'da patlayan kamyon lastiği tamirciyi ağır yaraladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon lastiğinin patlaması sonucu lastik tamircisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir tamircide kamyon lastiğini tamir eden Fahrettin Duran, hava bastığı sırada lastik patladı. Lastiğin kopan jantı Duran'ın koluna çarptı.

Kolu kopan lastik tamircisi, çevredekilerin yardımıyla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fahrettin Duran, ilk müdahalenin ardından kopan koluyla Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





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