İYİ Parti Bafra İlçe Başkanlığına yeniden Yılmaz seçildi

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SAMSUN (AA) - İYİ Parti Bafra İlçe Başkanlığına yeniden Aydoğan Yılmaz getirildi.



Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan İYİ Parti Bafra İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Yılmaz ile Ali Alptekin başkanlığına aday oldu.



Yapılan seçimde kullanılan 349 oydan 244'ünü alan Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Alptekin ise 101 oyda kaldı.

Seçimde 4 oy da geçersiz sayıldı.



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