Kadına şiddetle mücadelede kapsamında kahvehanelerde eğitim düzenlendi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza'da, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık kapsamında kahvehanelerde eğitim yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında 5 milyon erkeğe şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi verilmesi hedeflenen program kapsamında ekipler, ilçe merkezindeki kahvehanelerde eğitim ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Havza Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi, Havza Belediyesi, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personelden oluşan ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 483 erkeğe Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), kadına karşı şiddette yapılması gerekenler gibi konularda bilgi verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.