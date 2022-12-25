Yılport Samsunspor-Adanaspor maçının ardından

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor'u sahasında 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, taraftarının önünde kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçın zorluğunu bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Taraftarımızın önünde kazanmak, ilk yarı biterken kazanmak, tabelaya baktığınız da ikinci durumda olmak bence çok önemliydi. Bugün taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyum." dedi.



Rakiplerinin ilk yarıda savunmada kalmayı tercih ettiğini vurgulayan Eroğlu, "Skor 1-0 durumdayken bile rakip kalabalık savunma yaparak kazanacağı toplarla etkili olmaya çalıştı. Pozisyon verdiğimiz dakikalar var. İkinci yarı rakibin üstümüze geldiği anlarda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilirdik. Sadece bir tanesini değerlendirdik. Sonuçta kazandığımız için mutluyum. Bizim için 2022 yılının son maçını kazanmamız, puan sıralamasında ikinci durumda olmamız, aslında baktığımızda ikinci yarıya da çok iyi hazırlanacağımız süreç bizi bekliyor. İkinci yarıya çok iyi başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kendisine 6 yaşındaki Koray Uzun'un yeni yıl dolayısıyla yazdığı tebrik kartını okuyan Eroğlu, minik taraftara teşekkür ederek tüm çocukların yeni yılını kutladı.





- Antrenör Murat Özatak: "Futbolcularımız 90 dakika boyunca maç disiplininden kopmadı"

Adanaspor Teknik Direk Kemal Kılıç'ın cezası nedeniyle katılamadığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan antrenör Murat Özatak ise Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Mücadelesi bol bir maç olduğunu aktaran Özatak, "Kendi adımıza çok üzgünüz. Mutlu olduğum bir taraf var. Futbolcularımız 90 dakika boyunca maç disiplininden kopmadı. Özveriyle oynadılar. Gol atmamızda bir sıkıntı yok. Gol yememeyi de öğrenmek için çalışmalar yapacağız. İkinci yarı inşallah iyi yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.

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