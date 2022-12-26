Samsun'da balık fiyatları

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 30 ila 50 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 30,00 50,00 Somon 60,00 70,00 İstavrit 40,00 50,00 Torik - - Mezgit 25,00 40,00 Levrek (deniz) 110,00 130,00 Çipura (çiftlik) 90,00 130,00 Zargana 80,00 80,00 Palamut (tane) 45,00 50,00 Barbunya 30,00 60,00 Kalkan 150,00 200,00 Çinekop (deniz) 60,00 80,00 Lüfer (tane) - - Sazan 45,00 45,00 Levrek 50,00 60,00 Alabalık 40,00 50,00 Sarı Kanat 35,00 40,00 Tirsi 35,00 40,00

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