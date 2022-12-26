Ford Otosan Samsun'da iki okula araç hibe etti

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli" protokolü kapsamında, Ford Otosan AŞ tarafından iki okula araç hibe edildi.

Samsun Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği arasında yapılan protokol çerçevesinde Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç teslimleri, Vali Zülkif Dağlı'nın katıldığı törenlerle yapıldı.

Dağlı, törenlerde yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimin milli ekonomiye ve iş dünyasına yetişmiş eleman hazırlanması bakımından hayati bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

Mesleki eğitimin önünün açılarak teşvik edildiği bu dönemde gençlerin geleceğe hazırlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"İlimizde 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde yaklaşık 18 bin 231 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrenci sayısı ile birlikte 32 bin 199 öğrenci eğitim görmektedir. Bu liselerimizde 46 Mesleki Eğitim Merkezi programı uygulanmakta olup 13 bin 968 öğrencimiz, eğitim-öğretim görmekte ve işletmelerde haftada 4 gün çalışmaktadır. Mezunlarla birlikte MESEM öğrenci sayımız 18 bini bulmuştur. Bu ve benzeri protokollerle mesleki eğitimin gelişmesi ve büyümesi gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmasına katkı sağlamaktadır. Protokolün hazırlanmasında, uygulanmasında ve bugün teslim ettiğimiz araçların temininde emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum."

- "2019'da mesleki ve teknik liselerde öğrencilerimizin en çok hayalini kurdukları uygulamalı eğitim konusunda seferberlik başlattık"

Ford Otosan Eğitim Yöneticisi Efkan Güçvardar ise kendisinin de meslek lisesi mezunu olmasından dolayı bu programda bulunduğu için son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Liselerin motor ve teknik bölümlerinin geliştirilmesi, buradaki öğrencilerin sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik uygulamalarla gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan Güçvardar, "2019 yılında mesleki ve teknik liselerde öğrencilerimizin en çok hayalini kurdukları uygulamalı eğitim konusunda seferberlik başlattık. Bu projeyle ana hedefimiz, meslek ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencileri kendi mesleklerini yapmak için desteklemek ve cesaretlendirmek üzerine kuruluydu. Ayrıca, yetkili servislerimiz için eğitimli personel istihdamını sağlamak en önemli unsurlardan bir tanesi." diye konuştu.

Projeyi sadece eğitim aşamasında bırakmayıp eğitim alan öğrencilerin pratik kazanması için staj dönemlerinde bayilerde pratik yaparak ihtiyaçlarının karşılanacağı yetkili satıcı ve servislerde istihdam edilmesine önem verdiklerini aktaran Güçvardar, "Bu kapsamda Türkiye genelinde hibe araçlarımızı yayarak Türkiye'deki bu açığı yeterli seviyeye getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

İki okulda yapılan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Otokoç Samsun Şube Müdürü Ömer Karlı, Samsun Otomotiv Satıcıları Derneği Başkanı Mehmet Koçak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





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