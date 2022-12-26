Çarşamba'da ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi DSİ kavşağında Ş.A. idaresindeki 55 AAG 131 plakalı hafif ticari araç Samsun istikametine seyir halindeyken refüje çıkarak ağaca çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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