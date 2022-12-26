Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ı makamında ziyaret etti.

Zaman, İl Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Urhal ise Kaymakam Zaman'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ömer Urhal, daha sonra Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- Havzada alkol denetimi yapıldı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi alkol satışı yapan 16 iş yeri ve depoda denetim yapıldı.

Denetimde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, alkol satışı ile ilgili belgeler ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, yılbaşı dolayısıyla bir dizi tedbirler aldıklarını belirtti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ekiplerin 24 saat esaslı çalışacağını ifade eden Balcı, "Yılbaşı kutlamaları sırasında silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılması hem vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe neden olmakta hem de kanunen suç teşkil etmekte. Sizin sevinciniz başkasının üzüntüsü olmasın." ifadelerini kullandı.

Balcı, yılbaşı akşamı denetimlerin arttırılacağına işaret ederek, "Bu kapsamda yılbaşı akşamı görevli personel tahsis edilerek, ilçe genelinde motorize ve yaya devriyeler ile güvenlik kameraları tarafından mahalle ve caddeler sık sık kontrol edilecek. Bunların yanı sıra silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılmaması için önlemler alınacak. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak." dedi.

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