Salıpazarı YEG Derneğinden spora destek

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), Samsun 1. Amatör Lig'de mücadele eden Salıpazarı Belediyespor'a forma, eşofman, futbol topu ve ekipman desteği verdi.
Malzemeleri kulüp binasında düzenlenen törenle kulüp başkanı Yaşar Aslan'a teslim eden YEG Derneği Başkan Yardımcısı İsa Düdükcü, yerel kalkınma stratejisi yanında sosyal içerikli projelere de önem verdiklerini söyledi.
Amatör spor kulüplerinin kendi imkanlarıyla zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Düdükcü, "Salıpazarı Belediyespor'umuz da uzun yıllardır amatör liglerde mücadele ediyor. Bu sezon çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bir nebze olsun yüklerini hafifletmek bizleri memnun etti." dedi.
Aslan da destelerinden dolayı YEG Derneği yönetimine ve proje müdürü Ertuğrul Öztürk'e teşekkür etti.