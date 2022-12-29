Salıpazarı'nda cezaevi inşaatı şantiyesindeki konteyner yandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde cezaevi inşaatında bulunan konteyner, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu üzerinde bulunan yeni cezaevi şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.



İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonucu konteynerde hasar oluştu.

Yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor.



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