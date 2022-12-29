Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir muhtarlarla buluştu

SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, muhtarlarla bir araya geldi.

Nayman, Havza Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede eğitim, spor ve sağlık alanlarında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.



Bunlardan bazılarının tamamlandığını belirten Nayman, "Bir kısmı ise 2023 yılının ilk aylarında hizmete girecek. 2023 yılında da Havza'nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Havza OSB ise güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. OSB'nin ilçemiz için öneminin farkındayız ve bu hassasiyetle çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Muhtarlarımıza, bu süreçte bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.



Özdemir de Havza'nın hızlı bir büyüme sürecine girdiğini dile getirerek, "Özellikle Havza OSB'miz her geçen gün daha da büyüyor. Havza Belediyesi olarak ilçemizi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde geleceğe hazırlamak için değerli muhtarlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın şahsında halkımıza, yeni yılın kendilerine hayırlar getirmesini temenni ederim." diye konuştu.

Havza Muhtarı Derneği Başkanı Adem Şahin ise Nayman ve Özdemir'e teşekkür ederek, "İlçemizde yaşanan olumlu gelişmeleri takip etmekteyiz. Muhtarlar olarak bu sürece katkı verebilmek için her türlü çalışmanın içinde olmaya açığız." ifadesini kullandı.

İlçede yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda muhtarın talep ve önerileri de dinlendi.







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