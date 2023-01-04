Yakakent'te "Üniversite ile El Ele Matematik Çalıştayı" yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde "Üniversite ile El Ele Matematik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceği için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, matematik çalıştayının da öğrenciler için faydalı olacağına inandığını söyledi.

Çalıştayda Prof. Dr. Murat Taş, "Nükleer Enerji Gerekli mi?", Prof. Dr. Dilek Çelikler, "Günlük Yaşamda Kimya", Doç. Dr. Esen Ersoy, "Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama", Doç. Dr. Rezan Yılmaz, "Matematikte Teknoloji Tabanlı Geometri Öğretimi", Rr. Öğretim Üyesi Zuhal Ünan da "Matematik Öğretiminde Origami" konularında sunum yaptı.

Neyzen Sercan Bektaş'ın ney dinletisi sunduğu çalıştayın sonunda eğitmenlere plaket sunuldu.

Programa Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Ceylan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





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