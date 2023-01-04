SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı bu yıl da sahneleyecek

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı 2023'te de sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, "Hababam Sınıfı" filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali bu yıl tekrar sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev alacağı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak müzikal, 5, 7 ve 9 Ocak'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.





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