Bafra Belediye Başkanı Kılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde düzenlenen "Başkan Öğrenci Buluşması"na katıldı.



Turizm Fakültesi Hanife Aşcı Konferans Salonu'nda dekan Prof. Dr. Yetkin Bulut moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye turizm fakültesinin yanı sıra işletme fakültesinde öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Başta Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali olmak üzere birçok organizasyonda birlikte hareket ederek projeler ortaya koyduklarını belirten Kılıç, "Programımızda da genç kardeşlerimizin Bafra'mıza katma değer sağlayacak düşüncelerini dinledik, bizim onlar ile alakalı olan projelerimizi anlattık." dedi.

Öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kılıç, "Gençlerimizin gücünü yanımızda hissettiğimizde daha öz güvenli ilerliyoruz. Bu açıdan daha çok gence ulaşan, onların enerjisinden, azminden ve görüşlerinden istifade eden belediye olmayı sürdürecek, Bafra'yı hep birlikte yönetip daima ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Programın ardından öğrencilere hamsi ızgara ikram edildi.





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