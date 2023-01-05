Havza'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitim

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik eğitim seminerlerine devam ediliyor.

Kırsal mahallelerde eğitim veren okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında Havza Trafik Jandarma ekipleri tarafından Erikbelen İlkokulu'nda "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik eğitim semineri düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan animasyon filmi eşliğinde trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamı, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde, servis araçlarına inme binmede ve araçların içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin kullanımı ve takılmasının önemi ile ilgili bilgi aktarıldı.

Eğitimde ayrıca yolun karşısına geçme uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.





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